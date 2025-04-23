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Беэр-шевский "Апоэль" забил пять голов и вышел в финал Кубка Израиля

Футбол
время публикации: 23 апреля 2025 г., 07:49 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 07:49
Беэр-шевский "Апоэль" забил пять голов и вышел в финал Кубка Израиля
AP Photo/Bruna Prado

В финале Кубка Израиля по футболу встретятся столичный "Бейтар" и беэр-шевский "Апоэль".

"Апоэль" разгромил одноклубников из Тель-Авива 5:1.

В первом тайме южане забили четыре гола. Дважды отличился Арнольд Гарита. Один гол забил Юри Медейруш. Гол в свои ворота забил Ор Исраэлов.

На 50-й минуте команда из Беэр-Шевы осталась в меньшинстве. За три минуты две желтые карточки получил Матан Балтакса.

На 64-й минуте отставание сократил Рои Алкокин.

На 90-й минуте окончательный счет установил Дин Давид.

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