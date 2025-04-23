Беэр-шевский "Апоэль" забил пять голов и вышел в финал Кубка Израиля
время публикации: 23 апреля 2025 г., 07:49 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 07:49
В финале Кубка Израиля по футболу встретятся столичный "Бейтар" и беэр-шевский "Апоэль".
"Апоэль" разгромил одноклубников из Тель-Авива 5:1.
В первом тайме южане забили четыре гола. Дважды отличился Арнольд Гарита. Один гол забил Юри Медейруш. Гол в свои ворота забил Ор Исраэлов.
На 50-й минуте команда из Беэр-Шевы осталась в меньшинстве. За три минуты две желтые карточки получил Матан Балтакса.
На 64-й минуте отставание сократил Рои Алкокин.
На 90-й минуте окончательный счет установил Дин Давид.
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