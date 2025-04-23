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Невезение Рэшфорда. Победный гол на последних секундах. "Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу"

Футбол
время публикации: 23 апреля 2025 г., 10:26 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 10:33
"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу"
AP Photo/Jon Super

В матче тридцать четвертого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" одолел "Астон Виллу" 2:1 и поднялся на третье место.

"Горожане" выиграли третью игру подряд.

Обе команды ведут борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

У "Манчестер Сити" значительное преимущество (62% владения мячом, 14:7 по ударам, 6:3 по точным ударам, 10:2 по угловым), но хозяева вырвали только на третьей минуте компенсированного времени.

Бирмингемцы могли выйти вперед на 20-й секунде матча. Мяч после удара Рэшфорда попал в штангу.

На 7-й минуте Мармуш с фланга ворвался в штрафную и прострелил. Бернарду Силва сильным ударом открыл счет 1:0.

На 18-й минуте Маркус Рэшфорд реализовал пенальти 1:1.

На 21-й минуте Мартинес неудачно выбил мяч. Макэйти делает передачу. Мармуш вырывается с штрафную. Вратарь "Астон Виллы" сумел отобрать мяч у египетского форварда.

На 64-й минуте Рэшфорд обыграл вратаря хозяев, но с острого угла не попал в пустые ворота.

На третьей минуте компенсированного времени Докю совершил сольный проход и прострелил. Матеуш Нуньеш отправил мяч в пустые ворота 2:1.

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