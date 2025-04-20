"Наполи" догнал лидера. Победный гол Шомуродова. Результаты матчей чемпионата Италии
время публикации: 20 апреля 2025 г., 12:48 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 12:54
Состоялись матчи тридцать третьего тура чемпионата Италии. "Наполи" обыграл "Монцу" 1:0.
Лечче - Комо 0:3
Два гола забил Ассане Диао.
"Комо" выиграл третий матч подряд - их рекордная серия в элитном дивизионе с сезона 2004-05 годов. Команда поднялась на 13-е место (отрыв от зоны вылета - 15 очков).
"Лечче" не выигрывает уже в 10 матчах и балансирует на грани зоны вылета.
Монца - Наполи 0:1
Неаполитанцы настигли лидирующий "Интер".
"Монца" - основной кандидат на вылет в Серию В.
Рома - Верона 1:0
Победный гол на 4-й минуте забил Эльдор Шомуродов.
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