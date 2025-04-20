"Наполи" догнал лидера. Победный гол Шомуродова. Результаты матчей чемпионата Италии

Состоялись матчи тридцать третьего тура чемпионата Италии. "Наполи" обыграл "Монцу" 1:0.

Лечче - Комо 0:3

Два гола забил Ассане Диао.

"Комо" выиграл третий матч подряд - их рекордная серия в элитном дивизионе с сезона 2004-05 годов. Команда поднялась на 13-е место (отрыв от зоны вылета - 15 очков).

"Лечче" не выигрывает уже в 10 матчах и балансирует на грани зоны вылета.

Монца - Наполи 0:1

Неаполитанцы настигли лидирующий "Интер".

"Монца" - основной кандидат на вылет в Серию В.

Рома - Верона 1:0

Победный гол на 4-й минуте забил Эльдор Шомуродов.