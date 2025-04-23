Баскетбол. Тель-авивский "Маккаби" стал победителем регулярного чемпионата Израиля
время публикации: 23 апреля 2025 г., 08:55 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 09:00
Завершился регулярный чемпионат Израиля по баскетболу (26 туров). Победителем стал тель-авивский "Маккаби".
В четвертьфинал вышли "Маккаби" (Тель-Авив), "Апоэль" (Иерусалим), "Апоэль" (Тель-Авив), "Бней Герцлия", "Апоэль" (Холон) и "Маккаби Ирони" (Рамат-Ган).
Еще два четвертьфиналиста определятся в предварительном раунде плэй-офф, в котором сыграют "Нес-Циона", "Апоэль" (Верхняя Галилея - Гильбоа), "Апоэль" (Беэр-Шева) и "Галиль Эльон".
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