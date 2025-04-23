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Рекорд Луки Дончича. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 23 апреля 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 08:22
Рекорд Луки Дончича. Результаты матчей НБА
AP Photo/Eric Thayer

Продолжаются серии первого раунда плэй-офф НБА. "Индиана" и "Оклахома - Сити" удвоили преимущество. "Лейкерс" сравнял счет.

Индиана Пэйсерз - Милуоки Бакс 123:116 (счет в серии 2:0)

Лидеры "Милуоки провели отличный матч Яннис Адетокунбо (34 + 18 подборов + 7 передач), Бобби Портис (28 + 12 подборов), но не спасли "Бакс" от второго поражения в серии.

Оклахома-Сити Тендер - Мемфис Гризлис 118:99 (2:0)

Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвз 94:85 (1:1)

Лука Дончич сделал "дабл-дабл 30+" (31 + 12 подборов + 9 передач) и стал первым защитником в истории "Лейкерс", начавшим плэй-офф с двух игр 30+ подряд.

Спорт
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