Рекорд Луки Дончича. Результаты матчей НБА

Продолжаются серии первого раунда плэй-офф НБА. "Индиана" и "Оклахома - Сити" удвоили преимущество. "Лейкерс" сравнял счет.

Индиана Пэйсерз - Милуоки Бакс 123:116 (счет в серии 2:0)

Лидеры "Милуоки провели отличный матч Яннис Адетокунбо (34 + 18 подборов + 7 передач), Бобби Портис (28 + 12 подборов), но не спасли "Бакс" от второго поражения в серии.

Оклахома-Сити Тендер - Мемфис Гризлис 118:99 (2:0)

Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвз 94:85 (1:1)

Лука Дончич сделал "дабл-дабл 30+" (31 + 12 подборов + 9 передач) и стал первым защитником в истории "Лейкерс", начавшим плэй-офф с двух игр 30+ подряд.