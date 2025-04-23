Начались четвертьфиналы Евролиги. Результаты матчей
время публикации: 23 апреля 2025 г., 07:15 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 07:15
Начались четвертьфинальные серии Евролиги. "Панатинаикос" победил "Анадолу Эфкс" 87:83.
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Париж (Франция) 83:78
Панатинаикос (Афины, Греция) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 87:83
Последнюю четверть греки выиграли 23:11.
Форвард "Панатинаикоса" Хуанчо Эрнангомес сделал "дабл-дабл" (20 + 16 подборов + 3 передачи + 3 перехвата).
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