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NEWSru.co.il :: Спорт23 декабря 2021 г., 10:03

Рамоса удалили. Икарди спас ПСЖ от поражения

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Лорьян - ПСЖ 1:1

Состоялись матчи девятнадцатого тура чемпионата Франции. Лидирует ПСЖ, опережая на 13 очков "Ниццу" и "Марсель".

Бордо - Лилль 2:3

Альберт Элис дважды выводил хозяев вперед.

Лорьян - ПСЖ 1:1

На 40-й минуте Тома Монкондюи открыл счет 1:0.


На 86-й минуте Серхио Рамос получил вторую желтую карточку.

На первой минуте компенсированного времени Икарди сравнял счет 1:1.

Лион - Метц 1:1

Марсель - Реймс 1:1

"Марсель" спасся на восьмой минуте компенсированного времени. Пайет реализовал пенальти.

Монако - Ренн 2:1

Монпелье - Анже 4:1

Ницца - Ланс 2:1

Сент-Этьен - Нант 0:1

Труа - Брест 1:1

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