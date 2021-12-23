Рамоса удалили. Икарди спас ПСЖ от поражения
Состоялись матчи девятнадцатого тура чемпионата Франции. Лидирует ПСЖ, опережая на 13 очков "Ниццу" и "Марсель".
Бордо - Лилль 2:3
Альберт Элис дважды выводил хозяев вперед.
Лорьян - ПСЖ 1:1
На 40-й минуте Тома Монкондюи открыл счет 1:0.
На 86-й минуте Серхио Рамос получил вторую желтую карточку.
На первой минуте компенсированного времени Икарди сравнял счет 1:1.
Лион - Метц 1:1
Марсель - Реймс 1:1
"Марсель" спасся на восьмой минуте компенсированного времени. Пайет реализовал пенальти.
Монако - Ренн 2:1
Монпелье - Анже 4:1
Ницца - Ланс 2:1
Сент-Этьен - Нант 0:1
Труа - Брест 1:1
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