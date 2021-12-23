"Апоэль" (Беэр-Шева) вернул лидерство. "Маккаби" теряет очки
Завершился четырнадцатый тур чемпионата Израиля по футболу. Лидирует "Апоэль" (Беэр-Шева), на два очка опережающий хайфский "Маккаби", на 12 - "Бней Сахнин" и тель-авивский "Маккаби".
Ирони (Кирьт-Шмона) - Маккаби (Петах-Тиква) 1:0
"Маккаби" занимает последнее местою
Маккаби (Тель-Авив) - Бней Сахнин 1:1
Соперники обменялись голами в первые 25 минут. У гостей отличился Анте Пульич, у хозяев - Матан Балтакса.
На 44-й минуте гости остались в меньшинстве. Был удален Моти Баршадский. На восьмой минуте компенсированного времени вторую желтую карточку получил форвард "Маккаби" Осама Халайла.
Апоэль (Беэр-Шева) - Бейтар (Иерусалим) 3:1
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