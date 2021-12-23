Лига чемпионов. "Апоэль" (Холон) занял второе место в группе
Победив в матче последнего тура группового этапа Лиги чемпионов ФИБА "Бриндизи" 84:80, "Апоэль" (Холон) занял второе место в группе.
"Клуж Напока", проигрывавший 10 очков в последней четверти, победил "Дарюшафаку" 103:101, и занял первое место в группе.
В случае победы турецкой команды первое место занимал бы "Апоэль" (первое место - прямой выход в Тор16).
"Апоэль" за право выхода в Тор-16 сыграет с "Бешикташем".
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