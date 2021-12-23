"Барселона" победила УНИКС. Результаты матчей Евролиги
Начался семнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Матч "Жальгирис" - "Милан" перенесен на более поздний срок.
Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 84:83
Хозяева набрали 7 очков в последние 2 минуты и вырвали победу.
Альба (Берлин, Германия) - Монако (Франция) 92:84
Барселона (Испания) - УНИКС (Казань, Россия) 111:109 (овертайм)
После трех четвертей россияне вели в счете 74:57.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 декабря 2021
Форвард тель-авивского "Апоэля" объявил о завершении карьеры
Форвард тель-авивского "Апоэля" объявил о завершении карьеры
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 декабря 2021
Евролига. Матч "Жальгирис" - "Милан" перенесен. "Реал" - ЦСКА могут перенести
Евролига. Матч "Жальгирис" - "Милан" перенесен. "Реал" - ЦСКА могут перенести
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 декабря 2021
Леброн Джеймс обошел Мозеса Мэлоуна. Матч "Бруклин" - "Вашингтон" перенесен
Леброн Джеймс обошел Мозеса Мэлоуна. Матч "Бруклин" - "Вашингтон" перенесен
// NEWSru.co.il // Спорт // 19 декабря 2021
Дени Авдия набрал 11 очков. Победный трехочковый на последней секунде
Дени Авдия набрал 11 очков. Победный трехочковый на последней секунде