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NEWSru.co.il :: Спорт23 декабря 2021 г., 07:35

"Барселона" победила УНИКС. Результаты матчей Евролиги

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"Барселона" победила УНИКС. Результаты матчей Евролиги

Начался семнадцатый тур регулярного чемпионата Евролиги. Матч "Жальгирис" - "Милан" перенесен на более поздний срок.

Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 84:83

Хозяева набрали 7 очков в последние 2 минуты и вырвали победу.

Альба (Берлин, Германия) - Монако (Франция) 92:84


Барселона (Испания) - УНИКС (Казань, Россия) 111:109 (овертайм)

После трех четвертей россияне вели в счете 74:57.

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