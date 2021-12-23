Гол Шомуродова. Лидируют миланские клубы

Состоялись матчи девятнадцатого тура чемпионата Италии. Лидирует "Интер", на четыре очка опережающий "Милан", на семь - "Наполи".

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