Гол Шомуродова. Лидируют миланские клубы
Состоялись матчи девятнадцатого тура чемпионата Италии. Лидирует "Интер", на четыре очка опережающий "Милан", на семь - "Наполи".
Сассуоло - Болонья 0:3
Венеция - Лацио (Рим) 1:3
Верона - Фиорентина (Флоренция) 1:1
Интер (Милан) - Торино 1:0
Рома - Сампдория (Генуя) 1:1
На 72-й минуте Шомуродов открыл счет 1:1.
На 80-й минуте Габбьядини восстановил равновесие 1:1.
Эмполи - Милан 2:4
Наполи - Специя 0:1
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