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NEWSru.co.il :: Спорт23 декабря 2021 г., 11:25

Гол Шомуродова. Лидируют миланские клубы

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Рома - Сампдория (Генуя) 1:1

Состоялись матчи девятнадцатого тура чемпионата Италии. Лидирует "Интер", на четыре очка опережающий "Милан", на семь - "Наполи".

Сассуоло - Болонья 0:3

Венеция - Лацио (Рим) 1:3

Верона - Фиорентина (Флоренция) 1:1

Интер (Милан) - Торино 1:0


Рома - Сампдория (Генуя) 1:1

На 72-й минуте Шомуродов открыл счет 1:1.

На 80-й минуте Габбьядини восстановил равновесие 1:1.

Эмполи - Милан 2:4

Наполи - Специя 0:1

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