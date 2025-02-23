Чемпионат Израиля по футболу. Лидер победил вдевятером

Состоялись матчи двадцать четвертого тура чемпионата Израиля по футболу. "Апоэль" (Беэр-Шева) в гостях победил "Маккаби" (Нетания) 2:1.

Южане лидируют. Отрыв от тель-авивского "Маккаби" 5 очков, хайфского - 10.

Ирони (Тверия) - Ашдод 2:1

"Ирони" прервал серию из четырех матчей без побед.

Гости вышли вперед на 3-й минуте. Счет открыл Мохаммад Кнаан.

В конце первого тайма два гола забил чешский защитник хозяев Онджей Бачо.

Маккаби (Нетания) - Апоэль (Беэр-Шева) 1:2

На 72-й минуте в счете вели хозяева.

"Апоэль" забил два гола, играя вдевятером.

На 19-й минуте был удален Элиэль Перец, на 40-й - Мигель Витор.

На 45-й минуте Максим Плакущенко реализовал пенальти 0:1.

Спасли гостей игроки, вышедшие на замену. На 72-й минуте Матан Балтакса сравнял счет. На 88-й минуте Шай Элиас забил победный гол.