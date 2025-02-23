Чемпионат Израиля по футболу. Лидер победил вдевятером
Состоялись матчи двадцать четвертого тура чемпионата Израиля по футболу. "Апоэль" (Беэр-Шева) в гостях победил "Маккаби" (Нетания) 2:1.
Южане лидируют. Отрыв от тель-авивского "Маккаби" 5 очков, хайфского - 10.
Ирони (Тверия) - Ашдод 2:1
"Ирони" прервал серию из четырех матчей без побед.
Гости вышли вперед на 3-й минуте. Счет открыл Мохаммад Кнаан.
В конце первого тайма два гола забил чешский защитник хозяев Онджей Бачо.
Маккаби (Нетания) - Апоэль (Беэр-Шева) 1:2
На 72-й минуте в счете вели хозяева.
"Апоэль" забил два гола, играя вдевятером.
На 19-й минуте был удален Элиэль Перец, на 40-й - Мигель Витор.
На 45-й минуте Максим Плакущенко реализовал пенальти 0:1.
Спасли гостей игроки, вышедшие на замену. На 72-й минуте Матан Балтакса сравнял счет. На 88-й минуте Шай Элиас забил победный гол.