Игры Лиги1 Цафон прекращены. Лига будет распущена
Руководство Израильской футбольной ассоциации проголосовало за роспуск Лиги1 Цафон (одна из частей третьего дивизиона), сообщает ONE.
Все руководители проголосовали за это решение. Против был только Лирон Коэн.
Есть подозрения в причастности этой лиги к организации договорных матчей.
Будет создан специальный комитет, который даст рекомендации руководству ассоциации.
Глава Израильской футбольной ассоциации сказал, что руководство организации вынуждено было принять нелегкие решения, и это воскресенье – один из самых тяжелых дней.
Он подчеркнул, что у организации есь ответственность перед болельщиками, футболистами. "Спорт должен быть чистым", – сказал он.
Глава ИФА сказал, что были разработаны инструменты для борьбы с коррупцией в футболе, проведено тщательное расследование: "Теперь нам остается только сказать "Вот и все"".
Он подчеркнул, что полиция участвовала в расследовании, все материалы будут переданы в соответствующие инстанции, в том числе налоговые.