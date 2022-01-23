Определились четвертьфиналистки Открытого чемпионата Австралии
В четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии вышли Барбора Крейчикова, Эшли Барти, Сэдисон Киз и Джессика Пегула. Еще четыре участницы определятся завтра.
Барбора Крейчикова разгромила бывшую первую ракетку мира белоруску Викторию Азаренко 6:2, 6:2.
Американка Мэдисон Киз (51-е место в рейтинге WTA) обыграла шестую ракетку мира испанку Паулу Бадосу 6:3, 6:1.
Американка Джессика Пегула победила гречанку Марию Саккари 7:6, 6:3. Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти переиграла американку Аманду Анисимову. 6:4, 6:3.
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