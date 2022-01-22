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NEWSru.co.il :: Спорт22 января 2022 г., 17:42

Открытый чемпионат Австралии. Рублев и Павлюченкова проиграли

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Сорана Кирсти

В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии россиянин Андрей Рублев проиграл хорвату Марину Чиличу 5:7, 6:7, 6:3, 3:6.

В матче 1/8 финала хорватский теннисист встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Счет личных встреч 3:0 в пользу Марина.

Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в четвертый круг, проиграв румынке Соране-Микаэле Кирсти 3:6, 6:2, 2:6.

В 1/8 финала румынская теннисистка сыграет с полькой Игой Швентек.


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