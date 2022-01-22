Корне, Халеп, Канепи, Остапенко и Швентек вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии
В матче третьего тура Открытого чемпионата Австралии француженка Ализе Корне победила словенку Тамару Зиданшек 4:6, 6:4, 6:2.
Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп разгромила черногорку Данку Ковинич 6:2, 6:1. Эстонка Кайя Канепи одержала волевую победу над австралийкой Инглис Мэддисон 2:6, 6:2, 6:0.
Белоруска Арина Соболенко обыграла чешку Маркету Вондрушову 4:6, 6:3, 6:1. Полька Ига Швентек оказалась сильнее россиянки Дарьи Касаткиной 6:2, 6:3.
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