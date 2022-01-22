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NEWSru.co.il :: Спорт22 января 2022 г., 13:19

Корне, Халеп, Канепи, Остапенко и Швентек вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии

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Ализе Корне победила словенку Тамару Зиданшек

В матче третьего тура Открытого чемпионата Австралии француженка Ализе Корне победила словенку Тамару Зиданшек 4:6, 6:4, 6:2.

Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп разгромила черногорку Данку Ковинич 6:2, 6:1. Эстонка Кайя Канепи одержала волевую победу над австралийкой Инглис Мэддисон 2:6, 6:2, 6:0.

Белоруска Арина Соболенко обыграла чешку Маркету Вондрушову 4:6, 6:3, 6:1. Полька Ига Швентек оказалась сильнее россиянки Дарьи Касаткиной 6:2, 6:3.


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