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NEWSru.co.il :: Спорт22 января 2022 г., 12:13

Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии

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Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии

В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии грек Стефанос Циципас победил француза Бенуа Паре 6:3, 7:5, 6:7, 6:4.

Россиянин Даниил Медведев обыграл голландца Ботика ван де Зандсхулпа 6:4, 6:4, 6:2. Канадец Феликс Оже-Альяссим разгромил британца Даниэля Эванса 6:4, 6:1, 6:1.

20-летний швед Янник Синнер победил японца Даниэля Таро, во втором круге обыгравшего Энди Маррея, 6:4, 1:6, 6:3, 6:1.

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