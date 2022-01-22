Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии
В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии грек Стефанос Циципас победил француза Бенуа Паре 6:3, 7:5, 6:7, 6:4.
Россиянин Даниил Медведев обыграл голландца Ботика ван де Зандсхулпа 6:4, 6:4, 6:2. Канадец Феликс Оже-Альяссим разгромил британца Даниэля Эванса 6:4, 6:1, 6:1.
20-летний швед Янник Синнер победил японца Даниэля Таро, во втором круге обыгравшего Энди Маррея, 6:4, 1:6, 6:3, 6:1.
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