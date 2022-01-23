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NEWSru.co.il :: Спорт23 января 2022 г., 12:13

Надаль и Шаповалов вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

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Денис Шаповалов

Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, победив третью ракетку мира Александра Зверева (Германия) 6:3, 7:6, 6:3.

В четвертьфинале он встретится с Рафаэлем Надалем.

Испанский теннисист победил француза Адриана Маннарино 7:6, 6:2, 6:2.

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