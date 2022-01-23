Надаль и Шаповалов вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, победив третью ракетку мира Александра Зверева (Германия) 6:3, 7:6, 6:3.
В четвертьфинале он встретится с Рафаэлем Надалем.
Испанский теннисист победил француза Адриана Маннарино 7:6, 6:2, 6:2.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 января 2022
Открытый чемпионат Австралии. Рублев и Павлюченкова проиграли
Открытый чемпионат Австралии. Рублев и Павлюченкова проиграли
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 января 2022
Корне, Халеп, Канепи, Остапенко и Швентек вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии
Корне, Халеп, Канепи, Остапенко и Швентек вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 января 2022
Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии
Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 января 2022
Открытый чемпионат Австралии: Свитолина проиграла Азаренко, Осака - Анисимовой
Открытый чемпионат Австралии: Свитолина проиграла Азаренко, Осака - Анисимовой