Чемпионат Европы по футзалу. Украинцы разгромили сборную Сербии

Как и в первом матче, два мяча забил Михаил Зварыч.

В матче второго тура чемпионата Европы по футзалу, который проходит в Нидерландах, украинцы разгромили сборную Сербии 6:1.

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