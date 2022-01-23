Чемпионат Европы по футзалу. Украинцы разгромили сборную Сербии
В матче второго тура чемпионата Европы по футзалу, который проходит в Нидерландах, украинцы разгромили сборную Сербии 6:1.
Первый тайм украинцы выиграли 4:0.
Как и в первом матче, два мяча забил Михаил Зварыч.
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