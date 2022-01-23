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NEWSru.co.il :: Спорт23 января 2022 г., 17:54

Чемпионат Европы по футзалу. Украинцы разгромили сборную Сербии

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Чемпионат Европы по футзалу. Украинцы разгромили сборную Сербии

В матче второго тура чемпионата Европы по футзалу, который проходит в Нидерландах, украинцы разгромили сборную Сербии 6:1.

Первый тайм украинцы выиграли 4:0.

Как и в первом матче, два мяча забил Михаил Зварыч.

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