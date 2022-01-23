Иерусалим:
5 - 9°
Тель-Авив:
10 - 13°
Эйлат:
8 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт23 января 2022 г., 20:01

"Реал" едва не проиграл "Эльче". Бензема не реализовал пенальти и получил травму

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Милитау сравнивает счет

В матче двадцать второго тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле едва не проиграл "Эльче" 2:2. На 82-й минуте гости вели в счете 2:0.

"Реал": Куртуа, Менди, Алаба, Эдер Милитау, Васкес (Вальверде, 79), Кроос (Родригу, 64), Каземиру, Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема (Йович, 58), Азар (Иско, 79)

"Эльче": Бадиа, Мохика, Диего Гонсалес, Верду, Паласиос, Пере Милья, Херард Гумбау, Гути, Тете Моренте (Фидель, 24), Лукас (Хосан, 88), Бойе

У "Реала" было громадное преимущество (64% владения мячом, 23:3 по ударам, 8:2 по точным ударам - серьезные вопросы к Куртуа - два удара в створ ворот - два гола).


На 33-й минуте Карим Бензема не реализовал пенальти. Мяч после его удара чиркнул по перекладине и улетел за пределы поля.

Гости забили гол не просто, а очень просто. На 41-й минуте защитники упустили Фиделя, который прошел по флангу и навесил. На дальней штанге остался один Лукас Бойе, который точно пробил головой 0:1.

На 58-й минуте Бензема, заметно хромавший к тому моменту, был заменен.

На 76-й минуте защитники упустили Пере Милью, который ушел по месту инсайда и пробил в дальний нижний угол 0:2.

На 82-й минуте Лука Модрич реализовал пенальти 1:2. На второй минуте компенсированного времени Винисиус навесил. Милитау пробил головой 2:2.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 января 2022
Чемпионат Европы по футзалу. Украинцы разгромили сборную Сербии
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 января 2022
Чемпионат Европы по футзалу. Грузины одолели сборную Азербайджана. Испанцы разгромили боснийцев
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 января 2022
"Саутгемптон" прервал победную серию "Манчестер Сити"
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 января 2022
Руководство "Бейтара" просит игроков согласиться на сокращение зарплаты на 25%

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:01 "Реал" едва не проиграл "Эльче". Бензема не реализовал пенальти и получил травму
18:13 Чемпионат Европы по гандболу. Сборные России и Польши сыграли вничью
17:54 Чемпионат Европы по футзалу. Украинцы разгромили сборную Сербии
15:41 Определились четвертьфиналистки Открытого чемпионата Австралии
12:28 Умерла советская спортсменка, чемпионка Московской олимпиады
12:13 Надаль и Шаповалов вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
11:56 Хет-трик Крайдера. Дубли Овечкина и Драйзайтля
10:50 The Wall Street Journal. Американским спортсменам советуют ехать на олимпиаду без личных мобильных телефонов
10:34 Результаты матчей НБА
09:02 UFC270. Нганну победил Гана. Нурмагомедов применил "гильотину"
Загрузка...