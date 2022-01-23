"Реал" едва не проиграл "Эльче". Бензема не реализовал пенальти и получил травму
В матче двадцать второго тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле едва не проиграл "Эльче" 2:2. На 82-й минуте гости вели в счете 2:0.
"Реал": Куртуа, Менди, Алаба, Эдер Милитау, Васкес (Вальверде, 79), Кроос (Родригу, 64), Каземиру, Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема (Йович, 58), Азар (Иско, 79)
"Эльче": Бадиа, Мохика, Диего Гонсалес, Верду, Паласиос, Пере Милья, Херард Гумбау, Гути, Тете Моренте (Фидель, 24), Лукас (Хосан, 88), Бойе
У "Реала" было громадное преимущество (64% владения мячом, 23:3 по ударам, 8:2 по точным ударам - серьезные вопросы к Куртуа - два удара в створ ворот - два гола).
На 33-й минуте Карим Бензема не реализовал пенальти. Мяч после его удара чиркнул по перекладине и улетел за пределы поля.
Гости забили гол не просто, а очень просто. На 41-й минуте защитники упустили Фиделя, который прошел по флангу и навесил. На дальней штанге остался один Лукас Бойе, который точно пробил головой 0:1.
На 58-й минуте Бензема, заметно хромавший к тому моменту, был заменен.
На 76-й минуте защитники упустили Пере Милью, который ушел по месту инсайда и пробил в дальний нижний угол 0:2.
На 82-й минуте Лука Модрич реализовал пенальти 1:2. На второй минуте компенсированного времени Винисиус навесил. Милитау пробил головой 2:2.
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