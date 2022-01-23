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NEWSru.co.il :: Спорт23 января 2022 г., 08:28

"Саутгемптон" прервал победную серию "Манчестер Сити"

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"Саутгемптон" прервал победную серию "Манчестер Сити"

В матче двадцать третьего тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" не смог победить "Саутгемптон" 1:1. Победная серия "горожан" в чемпионате началась 30 октября прошлого года.

"Саутгемптон" во второй раз в сезоне сумел отобрать очки у команды Гвардиолы (в первом круге была ничья 0:0).

На 7-й минуте Кайл Уокер-Питерс пробил в дальний угол 1:0.

"Горожане" отыгрались на 65-й минуте. Кевин де Брейне навесил со штрафного. Эмерик Ляпорт ударом головой сравнял счет 1:1.


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