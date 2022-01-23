"Саутгемптон" прервал победную серию "Манчестер Сити"
В матче двадцать третьего тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" не смог победить "Саутгемптон" 1:1. Победная серия "горожан" в чемпионате началась 30 октября прошлого года.
"Саутгемптон" во второй раз в сезоне сумел отобрать очки у команды Гвардиолы (в первом круге была ничья 0:0).
На 7-й минуте Кайл Уокер-Питерс пробил в дальний угол 1:0.
"Горожане" отыгрались на 65-й минуте. Кевин де Брейне навесил со штрафного. Эмерик Ляпорт ударом головой сравнял счет 1:1.
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