"Саутгемптон" прервал победную серию "Манчестер Сити"

В матче двадцать третьего тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" не смог победить "Саутгемптон" 1:1. Победная серия "горожан" в чемпионате началась 30 октября прошлого года.

"Саутгемптон" во второй раз в сезоне сумел отобрать очки у команды Гвардиолы (в первом круге была ничья 0:0).

На 7-й минуте Кайл Уокер-Питерс пробил в дальний угол 1:0.

"Горожане" отыгрались на 65-й минуте. Кевин де Брейне навесил со штрафного. Эмерик Ляпорт ударом головой сравнял счет 1:1.