The Wall Street Journal. Американским спортсменам советуют ехать на олимпиаду без личных мобильных телефонов
Олимпийский комитет США обратился к спортсменам, участвующим в олимпиаде в Пекине, с рекомендацией не брать в Китай личные мобильные телефоны, а воспользоваться дешевыми "одноразовыми" моделями, которые не жалко выбросить после возвращения, сообщает The Wall Street Journal.
Ранее подобные рекомендации сделали НОК Канады, Нидерландов и Великобритании.
Есть опасения, что приложение My2022 может быть использовано для хищения личных данных владельца телефона и слежки за ним.
Приложение обязательно для всех участников и гостей олимпиады.
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