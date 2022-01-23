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NEWSru.co.il :: Спорт23 января 2022 г., 10:50

The Wall Street Journal. Американским спортсменам советуют ехать на олимпиаду без личных мобильных телефонов

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The Wall Street Journal. Американским спортсменам советуют ехать на олимпиаду без личных мобильных телефонов

Олимпийский комитет США обратился к спортсменам, участвующим в олимпиаде в Пекине, с рекомендацией не брать в Китай личные мобильные телефоны, а воспользоваться дешевыми "одноразовыми" моделями, которые не жалко выбросить после возвращения, сообщает The Wall Street Journal.

Ранее подобные рекомендации сделали НОК Канады, Нидерландов и Великобритании.


Есть опасения, что приложение My2022 может быть использовано для хищения личных данных владельца телефона и слежки за ним.

Приложение обязательно для всех участников и гостей олимпиады.

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