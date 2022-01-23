Иерусалим:
5 - 9°
Тель-Авив:
10 - 13°
Эйлат:
8 - 20°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт23 января 2022 г., 10:34

Результаты матчей НБА

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Финикс Санз - Индиана Пэйсерз 113:103

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Милуоки" победил "Сакраменто" 133:127. "Финикс" обыграл "Индиану" 113:103.

Милуоки Бакс - Сакраменто Кингз 133:127

Кливленд Кавальерз - Оклахома-Сити Тендер 94:87

Финикс Санз - Индиана Пэйсерз 113:103

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 января 2022
Дени Авдия набрал 9 очков. "Трипл-даблы" Хардена и Йокича
// NEWSru.co.il // Спорт // 22 января 2022
Евролига. ЦСКА проиграл "Милану"
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 января 2022
Карри набрал 39 очков. "Воины" проиграли
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 января 2022
Евролига. УНИКС победил "Барселону", "Зенит" проиграл "Монако"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:50 The Wall Street Journal. Американским спортсменам советуют ехать на олимпиаду без личных мобильных телефонов
10:34 Результаты матчей НБА
09:02 UFC270. Нганну победил Гана. Нурмагомедов применил "гильотину"
08:43 Чемпионат Европы по футзалу. Грузины одолели сборную Азербайджана. Испанцы разгромили боснийцев
08:28 "Саутгемптон" прервал победную серию "Манчестер Сити"
08:06 Результаты матчей чемпионата Европы по гандболу
23:09 Руководство "Бейтара" просит игроков согласиться на сокращение зарплаты на 25%
22:54 Лидер сыграл вничью со столичным "Апоэлем". Результаты матчей
19:36 "Манчестер Юнайтед" вырвал победу на последних секундах матча
19:07 Хет-трик Диаби. Мунас Даббур сделал голевую передачу
Загрузка...