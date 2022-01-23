Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Милуоки" победил "Сакраменто" 133:127. "Финикс" обыграл "Индиану" 113:103.
Милуоки Бакс - Сакраменто Кингз 133:127
Кливленд Кавальерз - Оклахома-Сити Тендер 94:87
Финикс Санз - Индиана Пэйсерз 113:103
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// NEWSru.co.il // Спорт // 22 января 2022
Дени Авдия набрал 9 очков. "Трипл-даблы" Хардена и Йокича
Дени Авдия набрал 9 очков. "Трипл-даблы" Хардена и Йокича
// NEWSru.co.il // Спорт // 21 января 2022
Евролига. УНИКС победил "Барселону", "Зенит" проиграл "Монако"
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