Чемпионат Англии. Манор Соломон забил гол и сделал голевую передачу

В матче двадцать восьмого тура Чемпионшипа (второй английский дивизион) "Лидс" победил "Норвич" 2:0.

"Лидс" лидирует, на 1 очко опережая "Шеффилд Юнайтде".

"Норвич" потерпел третье поражение подряд.

Хозяева открыли счет на 30-й секунде матча. Джеймс прострелил. Израильский полузащитник Манор Соломон опередил всех во вратарской и отправил мяч в сетку 1:0.

На 65-й минуте Соломон навесил. Дэниэл Джеймс "замкнул дальнюю штангу" 2:0.