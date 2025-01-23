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Чемпионат Англии. Манор Соломон забил гол и сделал голевую передачу

Футбол
время публикации: 23 января 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 09:56
Чемпионат Англии. Манор Соломон забил гол и сделал голевую передачу
AP Photo/Denes Erdos

В матче двадцать восьмого тура Чемпионшипа (второй английский дивизион) "Лидс" победил "Норвич" 2:0.

"Лидс" лидирует, на 1 очко опережая "Шеффилд Юнайтде".

"Норвич" потерпел третье поражение подряд.

Хозяева открыли счет на 30-й секунде матча. Джеймс прострелил. Израильский полузащитник Манор Соломон опередил всех во вратарской и отправил мяч в сетку 1:0.

На 65-й минуте Соломон навесил. Дэниэл Джеймс "замкнул дальнюю штангу" 2:0.

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