Чемпионат Англии. Манор Соломон забил гол и сделал голевую передачу
время публикации: 23 января 2025 г., 09:43 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 09:56
В матче двадцать восьмого тура Чемпионшипа (второй английский дивизион) "Лидс" победил "Норвич" 2:0.
"Лидс" лидирует, на 1 очко опережая "Шеффилд Юнайтде".
"Норвич" потерпел третье поражение подряд.
Хозяева открыли счет на 30-й секунде матча. Джеймс прострелил. Израильский полузащитник Манор Соломон опередил всех во вратарской и отправил мяч в сетку 1:0.
На 65-й минуте Соломон навесил. Дэниэл Джеймс "замкнул дальнюю штангу" 2:0.
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// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 января 2025