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Победа "Шахтера". Поражения "Баварии" и "Манчестер Сити". Результаты матчей Лиги чемпионов

Футбол
Лига чемпионов
время публикации: 23 января 2025 г., 07:17 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 07:17
"Реал" разгромил "Зальцбург"
AP Photo/Manu Fernandez

Завершился седьмой тур основного этапа Лиги чемпионов. Донецкий "Шахтер" победил "Брест" 2:0.

Лейпциг (Германия) - Спортинг (Лиссабон, Португалия) 2:1

Шахтер (Донецк, Украина) - Брест (Франция) 2:0

Селтик (Глазго, Шотландия) - Янг Бойз (Берн, Швейцария) 1:0

Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) - Бавария (Мюнхен, Германия) 3:0

Милан (Италия) - Жирона (Испания) 1:0

ПСЖ (Франция) - Манчестер Сити (Англия) 4:2

На 56-й минуте гости вели в счете 2:0.

Спарта (Прага, Чехия) - Интер (Милан, Италия) 0:1

Арсенал (Лондон, Англия) - Динамо (Загреб, Хорватия) 3:0

Реал (Мадрид, Испания) - Зальцбург (Австрия) 5:1

По два мяча забили Родриго и Винисиус Жуниор. Ещее один гол на счету Килиана Мбаппе.

Израильский полузащитник австрийцев Оскар Глух вышел в основном составе и был заменен на 82-й минуте.

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