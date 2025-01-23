Победа "Шахтера". Поражения "Баварии" и "Манчестер Сити". Результаты матчей Лиги чемпионов
Завершился седьмой тур основного этапа Лиги чемпионов. Донецкий "Шахтер" победил "Брест" 2:0.
Лейпциг (Германия) - Спортинг (Лиссабон, Португалия) 2:1
Шахтер (Донецк, Украина) - Брест (Франция) 2:0
Селтик (Глазго, Шотландия) - Янг Бойз (Берн, Швейцария) 1:0
Фейенорд (Роттердам, Нидерланды) - Бавария (Мюнхен, Германия) 3:0
Милан (Италия) - Жирона (Испания) 1:0
ПСЖ (Франция) - Манчестер Сити (Англия) 4:2
На 56-й минуте гости вели в счете 2:0.
Спарта (Прага, Чехия) - Интер (Милан, Италия) 0:1
Арсенал (Лондон, Англия) - Динамо (Загреб, Хорватия) 3:0
Реал (Мадрид, Испания) - Зальцбург (Австрия) 5:1
По два мяча забили Родриго и Винисиус Жуниор. Ещее один гол на счету Килиана Мбаппе.
Израильский полузащитник австрийцев Оскар Глух вышел в основном составе и был заменен на 82-й минуте.