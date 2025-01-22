Фигурное катание. София Шифрин стала победительницей турнира в Баварии
время публикации: 22 января 2025 г., 15:05 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 15:05
Победительницей юниорского турнира по фигурному катанию Бавариан Опен, который проходит в Оберсдорфе, стала израильтянка София Шифрин.
Ее результат 187.21 балла.
Второе и третье места заняли швейцарки Леандра Цимпукакис и Анастасия Бранденбург.
Израильтянка Габриэла Гринберг заняла девятое место, Симона Ткачман - десятое.
Взрослая часть турнира еще не началась. Израиль представляет танцевальная пара Шира Ихилов и Дмитрий Кравченко.
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