Фигурное катание. София Шифрин стала победительницей турнира в Баварии

Победительницей юниорского турнира по фигурному катанию Бавариан Опен, который проходит в Оберсдорфе, стала израильтянка София Шифрин.

Ее результат 187.21 балла.

Второе и третье места заняли швейцарки Леандра Цимпукакис и Анастасия Бранденбург.

Израильтянка Габриэла Гринберг заняла девятое место, Симона Ткачман - десятое.

Взрослая часть турнира еще не началась. Израиль представляет танцевальная пара Шира Ихилов и Дмитрий Кравченко.