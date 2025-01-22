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Фигурное катание. София Шифрин стала победительницей турнира в Баварии

Фигурное катание
время публикации: 22 января 2025 г., 15:05 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 15:05
Фигурное катание. София Шифрин стала победительницей турнира в Баварии
AP Photo/Hiro Komae

Победительницей юниорского турнира по фигурному катанию Бавариан Опен, который проходит в Оберсдорфе, стала израильтянка София Шифрин.

Ее результат 187.21 балла.

Второе и третье места заняли швейцарки Леандра Цимпукакис и Анастасия Бранденбург.

Израильтянка Габриэла Гринберг заняла девятое место, Симона Ткачман - десятое.

Взрослая часть турнира еще не началась. Израиль представляет танцевальная пара Шира Ихилов и Дмитрий Кравченко.

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