x
23 января 2025
|
последняя новость: 10:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 января 2025
|
23 января 2025
|
последняя новость: 10:39
23 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Перед матчем "Маккаби" в Лиге Европы. Пропалестинские протесты в Норвегии

Футбол
время публикации: 23 января 2025 г., 10:09 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 10:09
Перед матчем "Маккаби" в Лиге Европы. Пропалестинские протесты в Норвегии
AP Photo/David Cliff

Сегодня в матче седьмого тура основного этапа Лиги Европы тель-авивский "Маккаби" сыграет с норвежским клубом "Боде/Глимт".

В Норвегии пропалестинские активисты проводят акции протеста.

В аэропорту были протестующие с плакатами "Хватит убивать детей" и "Свободу Палестине".

В сторону отеля, в котором остановились футболисты "Маккаби", были запущены несколько фейерверков.

Полиция не смогла найти виновных, сообщает Ynet.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 января 2025

Чемпионат Англии. Манор Соломон забил гол и сделал голевую передачу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 января 2025

Победа "Шахтера". Поражения "Баварии" и "Манчестер Сити". Результаты матчей Лиги чемпионов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 января 2025

После поражения в Лиге чемпионов "Боруссия" уволила Нури Шахина
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 января 2025

"Апоэль" (Беэр-Шева) усилился бывшим защитником "Бенфики" и "Истанбула ББ"