Перед матчем "Маккаби" в Лиге Европы. Пропалестинские протесты в Норвегии
время публикации: 23 января 2025 г., 10:09 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 10:09
Сегодня в матче седьмого тура основного этапа Лиги Европы тель-авивский "Маккаби" сыграет с норвежским клубом "Боде/Глимт".
В Норвегии пропалестинские активисты проводят акции протеста.
В аэропорту были протестующие с плакатами "Хватит убивать детей" и "Свободу Палестине".
В сторону отеля, в котором остановились футболисты "Маккаби", были запущены несколько фейерверков.
Полиция не смогла найти виновных, сообщает Ynet.
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