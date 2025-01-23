Перед матчем "Маккаби" в Лиге Европы. Пропалестинские протесты в Норвегии

Сегодня в матче седьмого тура основного этапа Лиги Европы тель-авивский "Маккаби" сыграет с норвежским клубом "Боде/Глимт".

В Норвегии пропалестинские активисты проводят акции протеста.

В аэропорту были протестующие с плакатами "Хватит убивать детей" и "Свободу Палестине".

В сторону отеля, в котором остановились футболисты "Маккаби", были запущены несколько фейерверков.

Полиция не смогла найти виновных, сообщает Ynet.