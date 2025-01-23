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Омар Мармуш стал игроком "Манчестер Сити"

Футбол
время публикации: 23 января 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 14:05
Омар Мармуш стал игроком "Манчестер Сити"
AP Photo/Michael Probst

Египетский нападающий Омар Мармуш стал игроком "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Египетский форвард стал одним из самых ярких игроков первой части нынешнего чемпионата Германии, забив в матчах за "Айнтрахт" 15 голов и установив рекорд клуба.

По данным британских СМИ, "горожане" заплатили за трансфер нападающего 75 миллионов фунтов стерлингов.

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