Египетский нападающий Омар Мармуш стал игроком "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт клуба.

Египетский форвард стал одним из самых ярких игроков первой части нынешнего чемпионата Германии, забив в матчах за "Айнтрахт" 15 голов и установив рекорд клуба.

По данным британских СМИ, "горожане" заплатили за трансфер нападающего 75 миллионов фунтов стерлингов.