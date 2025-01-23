Лига чемпионов. 4 гола за 37 минут. Впечатляющее возвращение ПСЖ

В матче седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов ПСЖ одержал волевую победу над "Манчестер Сити" 4:2.

На 10-й минуте парижане подали штрафной. Невеш оказался один перед воротами, но пробил выше.

Через 3 минуты могли забить гости. Защитник блокировал удар Савиньо. Де Брейне нанес повторный удар. Доннарумма выручил.

На 27-й минуте парижане подали угловой. Руис с линии вратарской пробил мимо вратаря. Гвардиол вынес мяч с линии ворот.

На 45-й минуте из-за офсайда был отменен гол ПСЖ.

На 50-й минуте Аканджи обыграл защитника и ворвался в штрафную. Он направил мяч на линию вратарской. Бернарду Силва нанес удар. Доннарумма парировал. Джек Грилиш добил мяч в сетку 0:1. Через 3 минуты Грилиш прострелил. Мяч от защитника отскочил к Эрлингу Холанну, который удвоил преимущество гостей 0:2.

На 56-й минуте Барколя прошел с центра поля в чужую штрафную и сделал передачу. Дембеле в касание отправил мяч в сетку 1:2. Через 5 минут счет стал равным. Парижане перехватили мяч на чужой половине поля. Дуэ пробил с линии штрафной. Мяч попал в перекладину. Барколя добил мяч в сетку 2:2.

На 78-й минуте Витинья навесил со штрафного. Невеш нанес в падении удар головой 3:2. На третьей минуте компенсированного времени отличился Рамуш 4:2.