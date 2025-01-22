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Достижения Николы Йокича и Леброна Джеймса. Результаты матчей НБА

Знаменитые спортсмены
Баскетбол
НБА
время публикации: 22 января 2025 г., 12:29 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 12:29
Достижения Николы Йокича и Леброна Джеймса. Результаты матчей НБА
AP Photo/Raul Romero Jr.

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Нью-Йорк" обыграл "Бруклин" 99:95. "Денвер" разгромил "Филадельфию" 144:109.

Бруклин Нетс - Нью-Йорк Никс 95:99

"Дабл-дабл 20+" совершили Карл-Энтони Таунс (Нью-Йорк) (25 + 16 подборов + 6 передач) и Данджело Расселл (Бруклин) (23 + 10 передач).

Торонто Рэпторз - Орландо Мэджик 109:93

Денвер Наггетс - Филадельфия Сиксерз 144:109

Никола Йокич (Денвер) совершил "трипл-дабл" (27 + 13 подборов + 10 передач) и лидирует в НБА по количеству "трипл-даблов" в сезоне.

Лос-Анджелес Лейкерс - Вашингтон Уизардс 111:88

Леброн Джеймс стал вторым игроком НБА, сделавшим "трипл-дабл" (23 + 10 подборов + 13 передач) в возрасте старше 40 лет. Первым стал Карл Мэлоун в 2003 году. Он также выступал за "Лейкерс".

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