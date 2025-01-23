Еврокубок. "Апоэль" победил турецкий клуб

В матче шестнадцатого тура регулярного чемпионата Еврокубка тель-авивский "Апоэль" победил 84:77 "Бехчешехир Коледжи" (Стамбул).

Турецкий клуб лидирует и уже вышел в плэй-офф. "Апоэль" занимает второе место в группе.

После 10 минут 20:17 в пользу "красных", 20 - 38:35, 30 - 60:53.

Отличный матч провели лидеры "Апоэля": Джонатан Мотли (19 + 3 подбора + 7 передач), Маркус Фостер (17 + 4 подбора + 3 передачи) и Ям Мадар (16).