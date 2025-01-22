x
22 января 2025
|
последняя новость: 07:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 января 2025
|
22 января 2025
|
последняя новость: 07:09
22 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

НБА. Дени Авдия сделал "дабл-дабл". "Портленд" победил "Майами"

Баскетбол
НБА
время публикации: 22 января 2025 г., 06:46 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 06:46
НБА. Дени Авдия сделал "дабл-дабл". "Портленд" победил "Майами"
AP Photo/Lynne Sladky

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" в гостях победил "Майами Хит" 116:107.

"Портленд" одержал вторую победу подряд.

Израильский форвард "Трэйл Блэйзерс" Дени Авдия во втором матче подряд сделал "дабл-дабл" (16 + 10 подборов + 5 передач).

Самый результативный игрок матча - защитник "Портленда" Анферни Симмонс, набравший 24 очка.

Центровой "Трэйл Блэйзерс" Деандре Айтон сделал "дабл-дабл" (22 + 15 подборов + 2 передачи + 1 перехват).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 января 2025

"Маккаби Ирони" проиграл в овертайме и вылетел из Лиги чемпионов ФИБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 января 2025

Дени Авдия вернулся и сделал "дабл-дабл". "Портленд" победил "Чикаго"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 января 2025

Рекорд не помог "Вашингтону" победить. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 января 2025

НБА. Достижение Энтони Эдвардса