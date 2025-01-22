НБА. Дени Авдия сделал "дабл-дабл". "Портленд" победил "Майами"
время публикации: 22 января 2025 г., 06:46 | последнее обновление: 22 января 2025 г., 06:46
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" в гостях победил "Майами Хит" 116:107.
"Портленд" одержал вторую победу подряд.
Израильский форвард "Трэйл Блэйзерс" Дени Авдия во втором матче подряд сделал "дабл-дабл" (16 + 10 подборов + 5 передач).
Самый результативный игрок матча - защитник "Портленда" Анферни Симмонс, набравший 24 очка.
Центровой "Трэйл Блэйзерс" Деандре Айтон сделал "дабл-дабл" (22 + 15 подборов + 2 передачи + 1 перехват).
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