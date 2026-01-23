НБА. Дени Авдия выбыл из игры из-за болей, но "Портленд" снова победил

Израильский форвард Дени Авдия вновь столкнулся с проблемами со спиной в матче НБА против "Майами Хит": он покинул площадку в начале третьей четверти из-за болевых ощущений и больше не вернулся в игру. К тому моменту Авдия успел набрать 20 очков, сделать семь подборов и четыре передачи всего за 18 минут.

Несмотря на потерю одного из лидеров, "Портленд Трэйл Блэйзерс" победил 127:110, одержав четвертую победу подряд и впервые за долгое время выйдя на положительный баланс по итогам 45 матчей сезона (23-22).

Главным героем встречи стал Шэйдон Шарп, набравший 27 очков (24 – во второй половине). Калеб Лав добавил 20 очков со скамейки, Тумани Камара – 16 очков, Дрю Холидэй – 15. У "Майами" лучшим был Бэм Адебайо – 32 очка.

Дени Авдия лишь недавно вернулся после пропуска нескольких матчей из-за аналогичной проблемы с поясницей.

Следующий матч "Портленд" проведет против "Торонто Рэпторс".

Результаты других матчей НБА 22 января:

"Шарлотт" – "Орландо" 124:97

"Филадельфия" – "Хьюстон" 128:122 (ОТ)

"Денвер" – "Вашингтон" 107:97

"Даллас" – "Голден Стэйт" 123:115

"Чикаго" – "Миннесота" 120:115

"Сан-Антонио" – "Юта" 126:109

"Клипперс" – "Лейкерс2 112:104