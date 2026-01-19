x
Спорт
Спорт

НБА. Дени Авдия набрал 30 очков в победе "Портленда" над "Сакраменто"

США
Баскетбол
время публикации: 19 января 2026 г., 07:02 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 07:02
НБА. Дени Авдия набрал 30 очков в победе "Портленда" над "Сакраменто"
AP Photo/Justine Willard

Израильский баскетболист Дени Авдия набрал 30 очков в матче регулярного чемпионата НБА, в котором "Портленд Трэйл Блэйзерс" обыграли "Сакраменто Кингз" со счетом 117:110.

Авдия, вернувшийся после пропуска трех игр из-за травмы спины, провел 32 минуты, добавив к результативности 8 подборов и 8 передач. Эта победа стала для "Портленда" третьей подряд.

Спорт
