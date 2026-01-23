Australian Open: Свентек и Джокович уверенно прошли дальше, Синнер разгромил Дакворта

22 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису были сыграны матчи очередного игрового дня. В центре внимания победы фаворитов в мужском и женском одиночных разрядах, было несколько сенсаций.

Новак Джокович без особых проблем обыграл Франческо Маэстрелли – 6:3, 6:2, 6:2 и вышел в третий круг.

Янник Синнер разгромил австралийца Джеймса Дакворта – 6:1, 6:4, 6:2.

Стан Вавринка в одном из главных матчей дня одолел Артура Жеа в пяти сетах – 4:6, 6:3, 3:6, 7:5, 7:6, проведя на корте более 4,5 часов.

Каспер Рууд победил Жауме Мунара – 6:3, 7:5, 6:4.

Тэйлор Фриц обыграл Вита Копрживу – 6:1, 6:4, 7:6.

Лоренцо Музетти выиграл у Лоренцо Сонего – 6:3, 6:3, 6:4.

В женском турнире Ига Свентек уверенно прошла Марию Боузкову – 6:2, 6:3.

Джессика Пегула разгромила Маккартни Кесслер – 6:0, 6:2.

Действующая чемпионка турнира Мэдисон Киз обыграла Эшлин Крюгер – 6:1, 7:5.

Китаянка Ван Синьюй выбила Елену Остапенко – 4:6, 6:4, 6:4.

Паула Бадоса завершила выступление, уступив Оксане Селехметьевой – 4:6, 4:6.

Из неожиданных результатов: 19-летняя чешка Никола Бартунькова победила "топовую" Белинду Бенчич – 6:3, 0:6, 6:4.

Наоми Осака выиграла у Сораны Кырстя – 6:3, 4:6, 6:2.

Мэддисон Инглис в упорной борьбе победила Лауру Зигемунд – 6:4, 7:6, 7:6.