Италия готовится к зимним Олимпийским играм. Основные даты

Олимпиада-2026: соревнования начнутся 4 февраля, церемония открытия – 6 февраля, первые золота разыграют 7 февраля

Италия готовится к зимним Олимпийским играм Милан-Кортина-2026. Соревнования стартуют 4 февраля (первые старты – в керлинге). Официальная церемония открытия пройдет 6 февраля. Первые золотые медали будут разыграны 7 февраля. Завершатся Игры 22 февраля.

8 февраля планируется финал в женском скоростном спуске в горных лыжах.

11 февраля объявят победителей в танцах на льду.

Олимпийский чемпион в фигурном катании среди мужчин определится 13 февраля.

16 февраля назовут медалистов в фигурном катании спортивных пар.

18 февраля будут определены медалистки в женском слаломе.

19 февраля – финал в женском одиночном катании и матч за золото в женском хоккее. В тот же день будут названы медалисты в новом олимпийском виде спорта – ски-альпинизме. Вечером определятся победительницы женского хоккейного турнира.

22 февраля – финал мужского хоккейного турнира (матч за "золото") и церемония закрытия.