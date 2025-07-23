Регби-7. Юниорская сборная Израиля завоевала бронзовую медаль турнира в Будапеште
время публикации: 23 июля 2025 г., 08:29 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 08:29
В Будапеште завершился турнир Rugby Europe Sevens U18 Trophy (спортсмены до 18 лет).
В финале украинцы разгромили сборную Турции 22:7.
В матче за третье место израильтяне победили шведов 19:17.
В полуфинале израильтяне уступили украинцам 5:12.
Результаты сборной Израиля в предварительном раунде:
Израиль - Андорра 21:5
Израиль - Хорватия 25:5
Израиль - Турция 12:28.
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