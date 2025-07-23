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Молодежный олимпийский фестиваль. Дзюдо. Израильтянка завоевала серебряную медаль

Дзюдо
время публикации: 23 июля 2025 г., 08:11 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 08:11
Молодежный олимпийский фестиваль. Дзюдо. Израильтянка завоевала серебряную медаль
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Скопье, Северная Македония, проходит Молодежный олимпийский фестиваль.

Израильтяне завоевали одну серебряную медаль (дзюдо) и две бронзовые (плавание).

Израильтянка Юваль Габай (весовая категория до 44 кг) завоевала серебряную медаль.

В финале она проиграла Гульшан Гусейновой (Азербайджан).

Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали Дениза Сербан (Румыния) и Виктория Григорян (Бельгия).

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