Молодежный олимпийский фестиваль. Дзюдо. Израильтянка завоевала серебряную медаль
время публикации: 23 июля 2025 г., 08:11 | последнее обновление: 23 июля 2025 г., 08:11
В Скопье, Северная Македония, проходит Молодежный олимпийский фестиваль.
Израильтяне завоевали одну серебряную медаль (дзюдо) и две бронзовые (плавание).
Израильтянка Юваль Габай (весовая категория до 44 кг) завоевала серебряную медаль.
В финале она проиграла Гульшан Гусейновой (Азербайджан).
Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали Дениза Сербан (Румыния) и Виктория Григорян (Бельгия).
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