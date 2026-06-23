Чемпионат мира по футболу. Алжирцы победили сборную Иордании

В Санта-Кларе встречались сборные Иордании и Алжира. Алжирцы одержали волевую победу 2:1.

Это первая волевая победа алжирцев в матчах чемпионатов мира.

Положение команд. Аргентина 6 очков (вышли в плэй-офф), Австрия, Алжир по 3, Иордания 0.

В первом тайме алжирцы создали больше опасных моментов, но гол сумели забить иорданцы.

Сборная Иордании первой создала опасный момент. После навеса со штрафного Аль-Рашдан нанес неточный удар головой.

Алжирцы ответили через 2 минуты. Гуири прорвался к углу вратарской. После его удара мяч попал в сетку с внешней стороны. На 22-й минуте мог выйти один на один 38-летний Марез. Скорости не хватило и защитники иорданцев мяч отобрали. На 34-й минуте Рияд Марез вышел один на один. Вратарь ногой перевел мяч на угловой.

На 36-й минуте иорданцы забили. Удар у аль-Тамари не получился. Мяч отскочил к Низару Аль-Рашдану (Катар), который открыл счет 1:0.

На 55-й минуте издали пробил Ибрагим Маза. Вратарь иорданцев парировал. Первым к мячу успел Гуири, но пробил выше.

На 69-й минуте алжирцы счет сравняли. Марез навесил. Вышедший на замену Надир Бенбуали (Дьер, Венгрия) головой перевел мяч в угол ворот 1:1.

На 82-й минуте Амин Гуири (Марсель)головой отправил мяч в сетку 1:2. На 88-й минуте защитники сборной Иордании упустили Мазу. Он пробил прямо во вратаря.