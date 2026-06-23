Список бомбардиров чемпионатов мира. Месси рекордсмен. Мбаппе догнал Клозе

Лионель Месси забил пять голов в первых двух матчах и стал рекордсменов чемпионатов мира по количеству голов - 18.

Килиан Мбаппе делит второе место с Мирославом Клозе - по 16 голов.

На третьем месте бразилец Роналдо (15).