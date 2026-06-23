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Список бомбардиров чемпионатов мира. Месси рекордсмен. Мбаппе догнал Клозе

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Рекорды мира
Знаменитые спортсмены
время публикации: 23 июня 2026 г., 07:14 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 07:14
Список бомбардиров чемпионатов мира. Месси рекордсмен. Мбаппе догнал Клозе
AP Photo/Julio Cortez

Лионель Месси забил пять голов в первых двух матчах и стал рекордсменов чемпионатов мира по количеству голов - 18.

Килиан Мбаппе делит второе место с Мирославом Клозе - по 16 голов.

На третьем месте бразилец Роналдо (15).

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Лионель Месси - рекордсмен чемпионатов мира