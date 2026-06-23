Список бомбардиров чемпионатов мира. Месси рекордсмен. Мбаппе догнал Клозе
время публикации: 23 июня 2026 г., 07:14 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 07:14
Лионель Месси забил пять голов в первых двух матчах и стал рекордсменов чемпионатов мира по количеству голов - 18.
Килиан Мбаппе делит второе место с Мирославом Клозе - по 16 голов.
На третьем месте бразилец Роналдо (15).
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