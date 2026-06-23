"Великое воссоединение в НХЛ". Брэди Ткачак перешел во "Флориду"

Брэди Ткачак перешел во "Флорида Пантерз" из "Оттава Сенаторз" и будет играть с братом Мэтью.

Некоторые эксперты уже назвали переход "сделкой года" и считают, что ""Флорида" возвращается в числo претендентов на Кубок Стэнли".

Брэди Ткачак был лидером и пять сезонов капитаном "Оттава Сенаторз".

"Сенаторы" получат пакет драфт-пиков.