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Спорт

"Великое воссоединение в НХЛ". Брэди Ткачак перешел во "Флориду"

Хоккей
Знаменитые спортсмены
НХЛ
время публикации: 23 июня 2026 г., 09:20 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 09:29
"Великое воссоединение в НХЛ". Брэди Ткачак перешел во "Флориду"
AP Photo/Karl DeBlaker

Брэди Ткачак перешел во "Флорида Пантерз" из "Оттава Сенаторз" и будет играть с братом Мэтью.

Некоторые эксперты уже назвали переход "сделкой года" и считают, что ""Флорида" возвращается в числo претендентов на Кубок Стэнли".

Брэди Ткачак был лидером и пять сезонов капитаном "Оттава Сенаторз".

"Сенаторы" получат пакет драфт-пиков.

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