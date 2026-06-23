"Великое воссоединение в НХЛ". Брэди Ткачак перешел во "Флориду"
время публикации: 23 июня 2026 г., 09:20 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 09:29
Брэди Ткачак перешел во "Флорида Пантерз" из "Оттава Сенаторз" и будет играть с братом Мэтью.
Некоторые эксперты уже назвали переход "сделкой года" и считают, что ""Флорида" возвращается в числo претендентов на Кубок Стэнли".
Брэди Ткачак был лидером и пять сезонов капитаном "Оттава Сенаторз".
"Сенаторы" получат пакет драфт-пиков.
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