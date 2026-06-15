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"Каролина Харрикейнз" - победитель Кубка Стэнли

Хоккей
НХЛ
время публикации: 15 июня 2026 г., 06:46 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 06:53
"Каролина Харрикейнз" - победитель Кубка Стэнли
AP Photo/John Locher

Обладателем Кубка Стэнли стала "Каролина Харрикейнз", разгромившая "Вегас Голден Найтс" 3:0.

Счет в финальной серии стал 4:2.

"Каролина" завоевала трофей впервые с 2006 года.

Самым ценным игроком финала признан Джордан Стаал, забивший финльной серии 6 голов.

Брендон Басси отразил 22 броска и совершил шутаут.

Спорт
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