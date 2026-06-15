"Каролина Харрикейнз" - победитель Кубка Стэнли
время публикации: 15 июня 2026 г., 06:46 | последнее обновление: 15 июня 2026 г., 06:53
Обладателем Кубка Стэнли стала "Каролина Харрикейнз", разгромившая "Вегас Голден Найтс" 3:0.
Счет в финальной серии стал 4:2.
"Каролина" завоевала трофей впервые с 2006 года.
Самым ценным игроком финала признан Джордан Стаал, забивший финльной серии 6 голов.
Брендон Басси отразил 22 броска и совершил шутаут.
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