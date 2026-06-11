Умер известный венгерский хоккеист
время публикации: 11 июня 2026 г., 17:23 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 17:31
На 67-м году жизни умер известный венгерский хоккеист Иштван Терьек, сообщают венгерские СМИ.
Защитник выступал за клубы БВСК (Будапешт), "Ференцварош" (Будапешт), "Секешфехервар". Шестикратный чемпион Венгрии.
Иштван Терьек - ключевой защитник сборной Венгрии, участник шести чемпионатов мира.
В 43 матчах за сборную он набрал 8 (2 + 6) очков.
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