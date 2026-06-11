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Умер известный венгерский хоккеист

Хоккей
время публикации: 11 июня 2026 г., 17:23 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 17:31
Умер известный венгерский хоккеист
AP Photo/John Locher

На 67-м году жизни умер известный венгерский хоккеист Иштван Терьек, сообщают венгерские СМИ.

Защитник выступал за клубы БВСК (Будапешт), "Ференцварош" (Будапешт), "Секешфехервар". Шестикратный чемпион Венгрии.

Иштван Терьек - ключевой защитник сборной Венгрии, участник шести чемпионатов мира.

В 43 матчах за сборную он набрал 8 (2 + 6) очков.

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