Эрлинг Холанн установил рекорд сборной Норвегии

Норвежцы вышли в плэй-офф чемпионата мира, победив сборную Сенегала 3:2. Два гола забил Эрлинг Холанн.

Он забил по два гола в двух своих первых матчах на чемпионате мира и стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии в матчах чемпионатов мира.

До этого лучшим бомбардиром сборной Норвегии в матчах чемпионатов мира был Хьетиль Рекдаль (2 гола).

Эрлинг Холанн - лучший бомбардир в истории сборной Норвегии (59 голов в 52 матчах).