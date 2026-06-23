Эрлинг Холанн установил рекорд сборной Норвегии
время публикации: 23 июня 2026 г., 09:05 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 09:10
Норвежцы вышли в плэй-офф чемпионата мира, победив сборную Сенегала 3:2. Два гола забил Эрлинг Холанн.
Он забил по два гола в двух своих первых матчах на чемпионате мира и стал лучшим бомбардиром сборной Норвегии в матчах чемпионатов мира.
До этого лучшим бомбардиром сборной Норвегии в матчах чемпионатов мира был Хьетиль Рекдаль (2 гола).
Эрлинг Холанн - лучший бомбардир в истории сборной Норвегии (59 голов в 52 матчах).
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