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Погиб 21-летний российский хоккеист

Хоккей
время публикации: 11 июня 2026 г., 13:55 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 14:06
Погиб 21-летнй российский хоккеист
AP Photo/Candice Ward

На 22-м году жизни умер российский хоккеист Егор Ядыкин, сообщают сайты ВХЛ и клуба "Норильск".

В официальных некрологах говорится "умер при трагических обстоятельствах".

Некоторые российские СМИ написали, что молодой спортсмен "погиб в результате несчастного случая на охоте".

Егор Ядыкин - воспитанник омского "Авангарда".

В 2022-25 годах нападающий выступал за "Омские Крылья", с 2025 - за "Норильск".

Спорт
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