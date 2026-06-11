Погиб 21-летний российский хоккеист

На 22-м году жизни умер российский хоккеист Егор Ядыкин, сообщают сайты ВХЛ и клуба "Норильск".

В официальных некрологах говорится "умер при трагических обстоятельствах".

Некоторые российские СМИ написали, что молодой спортсмен "погиб в результате несчастного случая на охоте".

Егор Ядыкин - воспитанник омского "Авангарда".

В 2022-25 годах нападающий выступал за "Омские Крылья", с 2025 - за "Норильск".