Лионель Месси побил еще один рекорд Мирослава Клозе

Аргентинцы победили сборную Австрии 2:0 и вышли в плэй-офф чемпионата мира.

В этом матче Лионель Месси побил сразу два рекорда Мирослава Клозе.

Это была 18-я победа Лионеля в матчах чемпионатов мира.

У Мирослава, выступавшего за сборную Германии, 17 побед.

Лионель Месси забил два гола и стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира - 18 голов, а заодно и этого чемпионата мира (5).

Мирослав Клозе забил в матчах чемпионатов мира 16 голов. Его догнал Килиан Мбаппе, забивший два гола в ворота сборной Ирака.