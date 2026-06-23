Лионель Месси побил еще один рекорд Мирослава Клозе
время публикации: 23 июня 2026 г., 08:48 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 08:54
Аргентинцы победили сборную Австрии 2:0 и вышли в плэй-офф чемпионата мира.
В этом матче Лионель Месси побил сразу два рекорда Мирослава Клозе.
Это была 18-я победа Лионеля в матчах чемпионатов мира.
У Мирослава, выступавшего за сборную Германии, 17 побед.
Лионель Месси забил два гола и стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира - 18 голов, а заодно и этого чемпионата мира (5).
Мирослав Клозе забил в матчах чемпионатов мира 16 голов. Его догнал Килиан Мбаппе, забивший два гола в ворота сборной Ирака.
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