СМИ. Яннис Адетокунбо перешел в "Майами Хит"
время публикации: 23 июня 2026 г., 08:30 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 08:30
"Милуоки Бакс" и "Майами Хит" провели громкий обмен, сообщают американские СМИ.
Во Флориду переехали многолетний лидер "оленей" Яннис Адетокунбо и Бобби Портис.
"Милуоки" получил Тайлера Хирроу, Хайме Хакеса-младшего, Каспараса Якуциониса, Кэлэла Уэра и несколько драфт-пиков.
Яннис Адетокунбо был главной звездой "Милуоки" и одним из ярчаййших игроков НБА.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 июня 2026