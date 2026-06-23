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Спорт

СМИ. Яннис Адетокунбо перешел в "Майами Хит"

Знаменитые спортсмены
Баскетбол
НБА
время публикации: 23 июня 2026 г., 08:30 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 08:30
СМИ. Яннис Адетокунбо перешел в "Майами Хит"
AP Photo/Jeffrey Phelps, File

"Милуоки Бакс" и "Майами Хит" провели громкий обмен, сообщают американские СМИ.

Во Флориду переехали многолетний лидер "оленей" Яннис Адетокунбо и Бобби Портис.

"Милуоки" получил Тайлера Хирроу, Хайме Хакеса-младшего, Каспараса Якуциониса, Кэлэла Уэра и несколько драфт-пиков.

Яннис Адетокунбо был главной звездой "Милуоки" и одним из ярчаййших игроков НБА.

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