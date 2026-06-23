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Главным тренером "Портленд Трээйл Блэйзерс" назначен Майка Нори

Баскетбол
НБА
время публикации: 23 июня 2026 г., 20:38 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 20:38
Главным тренером "Портленд Трээйл Блэйзерс" назначен Майка Нори
AP Photo/Julio Cortez, File

Главным тренером "Портленд Трэйл Блэйзерс" назанчен Майка Нори, сообщает инсайдер Шамс Чарания в соцсети Х.

Ранее Майка Нори никогда не был главным тренером. С 2009 года он работает в клубах НБА помощником главного тренера: в "Торонто Рэпторз", "Сакраменто Кингз", "Денвер Наггетс", "Детройт Пистонз", "Миннесота Тимбервулвз".

В "Портленде" играет израильский форвард Дени Авдия.

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