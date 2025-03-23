Бокс. "Царь Давид" одержал третью победу на профессиональном ринге

В Хантингтоне, штат Нью-Йорк, состоялся вечер бокса Rockin' Fights 50.

В главном поединке встречались американские средневесы. Дэвид Малюль по прозвищу "Царь Давид" по очкам победил Шакилла Рашинга.

Счет по все карточкам 40:36.

Дэвид Малюль одержал третью победу в трех поединках на профессиональном ринге. Впервые он победил по очкам.