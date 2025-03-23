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Бокс. "Царь Давид" одержал третью победу на профессиональном ринге

Бокс
время публикации: 23 марта 2025 г., 09:30 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 09:30
Бокс. "Царь Давид" одержал третью победу на профессиональном ринге
AP Photo/Frank Franklin II

В Хантингтоне, штат Нью-Йорк, состоялся вечер бокса Rockin' Fights 50.

В главном поединке встречались американские средневесы. Дэвид Малюль по прозвищу "Царь Давид" по очкам победил Шакилла Рашинга.

Счет по все карточкам 40:36.

Дэвид Малюль одержал третью победу в трех поединках на профессиональном ринге. Впервые он победил по очкам.

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