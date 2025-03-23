Возвращение Леброна Джеймса. Рекорд Бузелиса. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Чикаго" разгромил "Лейкерс" 146:115.

Атланта Хоукс - Голден Стэйт Уорриорз 124:115

Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардс 122:103

Центровой "Никс" Карл-Энтони Таунс сделал "дабл-дабл 30+" (31 + 11 подборов).

Сакраменто Кингз - Милуоки Бакс 108:114

Лучший игрок матча - лидер "Бакс" Яннис Адетокунбо (32 + 17 подборов).

Лос-Анджелес Лейкерс - Чикаго Булз 115:146

Леброн Джеймс вернулся после пропуска 7 игр из-за травмы. Он набрал 17 очков, сделал 6 подборов и 4 передачи.

Матас Бузелис стал самым молодым новичком "Чикаго", набравшим не менее 30 оков (31) за менее чем 30 минут (29 минут 51 секунда).

Джош Гидди (Чикаго) сделал 8 перехватов.