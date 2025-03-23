Возвращение Леброна Джеймса. Рекорд Бузелиса. Результаты матчей НБА
время публикации: 23 марта 2025 г., 08:43 | последнее обновление: 23 марта 2025 г., 08:49
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Чикаго" разгромил "Лейкерс" 146:115.
Атланта Хоукс - Голден Стэйт Уорриорз 124:115
Нью-Йорк Никс - Вашингтон Уизардс 122:103
Центровой "Никс" Карл-Энтони Таунс сделал "дабл-дабл 30+" (31 + 11 подборов).
Сакраменто Кингз - Милуоки Бакс 108:114
Лучший игрок матча - лидер "Бакс" Яннис Адетокунбо (32 + 17 подборов).
Лос-Анджелес Лейкерс - Чикаго Булз 115:146
Леброн Джеймс вернулся после пропуска 7 игр из-за травмы. Он набрал 17 очков, сделал 6 подборов и 4 передачи.
Матас Бузелис стал самым молодым новичком "Чикаго", набравшим не менее 30 оков (31) за менее чем 30 минут (29 минут 51 секунда).
Джош Гидди (Чикаго) сделал 8 перехватов.
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